Президент «Урала»: «Немного в первом тайме ЦСКА испугались»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями после поражения в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

— 22 удара, очень тяжелый первый тайм, в самом конце ЦСКА все-таки забил. Что скажете?

— Гол всегда психологически влияет на команду. Ребята собрались, поначалу у нас же было два хороших момента, Илья как-то ошибся. Но так бывает, это первая игра, тем более в Москве с ЦСКА — немного в первом тайме испугались, если можно так сказать. Во втором тайме, если бы не ошибка... Было много ударов у ЦСКА, они владели преимуществом, но не сказать, что они во втором тайме нас переиграли, в первом — да, были моменты.

В следующем туре ЦСКА 23 июля примет «Сочи», а «Урал» в тот же день на выезде сыграет с «Оренбургом».