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Сегодня, 16:00

Кириченко заявил, что РПЛ движется вниз после отъезда легионеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Не могу сказать, что пристально следил. Работа в Казахстане, Иране отнимала много сил. Могу сказать, что уровень очень разный. По качеству, интенсивности мне понравились некоторые матчи. Но понятно, что это не самое частое явление. В целом уровень скорее снизился. Это логично. Когда уезжают некоторые качественные легионеры, это отражается. Но давайте будем честными: уровень в последние годы и так снижался. Об этом говорят выступления в еврокубках. Так что мы просто продолжили движение вниз», — приводит слова Кириченко «Чемпионат».

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очка). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4991415-my-prosto-prodolzhili-dvizhenie-vniz-kirichenko-ob-urovne-rpl-posle-otezda-legionerov.html
Дмитрий Кириченко
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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Торпедо М

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