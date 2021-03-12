В «Уфе» рассказали о будущем Урунова в клубе
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал «СЭ» о переговорах с игроками, у которых летом истекают контракты.
«Переподписали Плиева, но это вы и так знаете. Насчет подписания Урунова пока не знаю, посмотрим. С легионерами тоже будем смотреть в конце сезона», — сказал Шайбеков «СЭ».
Узбекский полузащитник был арендован уфимским клубом до конца сезона в зимнее трансферное окно у московского «Спартака». Урунов в текущем сезоне провел девять матчей за красно-белых и забил один мяч.
За «Уфу» 20-летний футболист провел три матча.
(Константин Колмаков)
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