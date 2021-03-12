Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Уфе» рассказали о будущем Урунова в клубе

18:00
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал «СЭ» о переговорах с игроками, у которых летом истекают контракты.

«Переподписали Плиева, но это вы и так знаете. Насчет подписания Урунова пока не знаю, посмотрим. С легионерами тоже будем смотреть в конце сезона», — сказал Шайбеков «СЭ».

Узбекский полузащитник был арендован уфимским клубом до конца сезона в зимнее трансферное окно у московского «Спартака». Урунов в текущем сезоне провел девять матчей за красно-белых и забил один мяч.

За «Уфу» 20-летний футболист провел три матча.

(Константин Колмаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир