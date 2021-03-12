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Гендиректор «Сочи» — о падении России в рейтинге УЕФА: «Называть это дном — непрофессионально»

18:07
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на новость о том, что Россия опустилась на 8-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

«Что такое дно? Что за выражение такое? Да, мы выиграли одну игру из 26 в Европе. Но футбол — это спорт! Где есть проигравшие и победитель. У каждого спортсмена и клуба стоит задача улучшить результат. А называть это дном — непрофессионально!

У нас много молодых и перспективных игроков. Нет, мы не на дне. Наши молодые игроки докажут еще многое», — сказал Рубашко «СЭ».

11 марта голландский «Аякс» разгромил «Янг Бойз» (3:0) в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Этот результат позволил Голландии опередить Россию в рейтинге УЕФА. В настоящий момент у России 38,382 баллов, Голландия с 38,400 баллами поднялась на седьмое место.

(Владислав Флегонтов)

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