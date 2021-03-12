Гендиректор «Сочи» — о падении России в рейтинге УЕФА: «Называть это дном — непрофессионально»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на новость о том, что Россия опустилась на 8-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
«Что такое дно? Что за выражение такое? Да, мы выиграли одну игру из 26 в Европе. Но футбол — это спорт! Где есть проигравшие и победитель. У каждого спортсмена и клуба стоит задача улучшить результат. А называть это дном — непрофессионально!
У нас много молодых и перспективных игроков. Нет, мы не на дне. Наши молодые игроки докажут еще многое», — сказал Рубашко «СЭ».
11 марта голландский «Аякс» разгромил «Янг Бойз» (3:0) в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Этот результат позволил Голландии опередить Россию в рейтинге УЕФА. В настоящий момент у России 38,382 баллов, Голландия с 38,400 баллами поднялась на седьмое место.
(Владислав Флегонтов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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