Гендиректор «Уфы» назвал причины падения России в таблице коэффициентов УЕФА

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков в разговоре с «СЭ» прокомментировал обновление рейтинга УЕФА. Голландия подвинула Россию на восьмую строчку в таблице коэффициентов.

«Есть много вещей. Надо возвращаться к системе «весна-осень», когда наши команды выигрывали Кубки УЕФА и Суперкубок, — сказал Шайбеков «СЭ». — А как перешли на «осень-весна», некоторые команды второй лиги исчезли. По поводу лимита на легионеров — надо смотреть. Но это неправильно, что у нас каждый год разный лимит. Надо решить этот вопрос. В детском футболе тоже есть проблемы, но школы работают. В сборной России появился наш воспитанник — Игорь Дивеев. Надо работать, терпеть. Думаю, через пару лет отвоюем эти места».

Победа «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы принесла в четверг Голландии два зачетных очка и 0,4 балла. Таким образом, ее коэффициент в этом сезоне составил 8,400 балла, а по сумме последних пяти сезонов — 38,400. У России — 38,382 балла. Голландцы отодвинули нас с седьмой на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. В перспективе возможно падение в рейтинге до 10-го места в сезоне-2021/22.

(Константин Колмаков)