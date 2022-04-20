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Сегодня, 11:48

В Уфе задержан бывший сотрудник ГИБДД, помогавший делать военные билеты спортсменам

Виктория Кравченко
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Сотрудники ФСБ задержали в Уфе бывшего сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина, который делал спортсменам военные билеты, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, среди клиентов Самигуллина могли быть футболисты «Уфы» и хоккеисты «Салавата Юлаева».

Задержание сотрудника ГИБДД произошло 15 апреля возле «Уфа Арены» во время передачи денег. По данным следствия, Самигуллин был посредником.

Сообщается, что он успел помочь как минимум восьми футболистам из структуры «Уфы». Следующие два месяца Самигуллин проведет под арестом до выяснения обстоятельств.

Источник: https://t.me/s/bazabazon
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3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
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 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
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 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
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 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
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 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
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 - : -
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 - : -
25.04 19:00
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Гамид Агаларов

Уфа

 16
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
Антон Зиньковский

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Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Локомотив

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

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