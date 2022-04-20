В Уфе задержан бывший сотрудник ГИБДД, помогавший делать военные билеты спортсменам

Сотрудники ФСБ задержали в Уфе бывшего сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина, который делал спортсменам военные билеты, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, среди клиентов Самигуллина могли быть футболисты «Уфы» и хоккеисты «Салавата Юлаева».

Задержание сотрудника ГИБДД произошло 15 апреля возле «Уфа Арены» во время передачи денег. По данным следствия, Самигуллин был посредником.

Сообщается, что он успел помочь как минимум восьми футболистам из структуры «Уфы». Следующие два месяца Самигуллин проведет под арестом до выяснения обстоятельств.