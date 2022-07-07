В «Уфе» отреагировали на информацию о договоренности с «Ахматом» по переходу Агаларова
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что форвард Гамид Агаларов близок к переходу в «Ахмат».
«Да ну! Ну, что вы? Если бы мы уже договорились, то мы бы объявили об этом. А вы бы узнали об этом», — сказал Газизов «СЭ».
В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативных передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
4 июля сообщалось, что «Ахмат» готов предложить за 21-летнего россиянина 3 миллиона евро.
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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|
Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
|
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