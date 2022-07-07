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Сегодня, 16:05

В «Уфе» отреагировали на информацию о договоренности с «Ахматом» по переходу Агаларова

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото ФК «Уфа»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что форвард Гамид Агаларов близок к переходу в «Ахмат».

«Да ну! Ну, что вы? Если бы мы уже договорились, то мы бы объявили об этом. А вы бы узнали об этом», — сказал Газизов «СЭ».

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативных передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

4 июля сообщалось, что «Ахмат» готов предложить за 21-летнего россиянина 3 миллиона евро.

Гамид Агаларов
Футбол
ФК Ахмат
ФК Уфа
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