«Ахмат» готов выкупить контракт Агаларова максимум за 3 миллиона евро
«Ахмат» предлагает «Уфе» максимум 3 миллиона евро за нападающего Гамида Агаларова, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, грозненцы готовы включить в контракт процент от следующей продажи форварда.
Ранее факт переговоров с «Ахматом» подтвердил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/22, также он был признан лучшим молодым игроком лиги в прошедшем сезоне. На счету форварда 20 голов и 2 результативные передачи в 33 матчах за уфимскую команду во всех турнирах.
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|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Локомотив
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|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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