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«Ахмат» готов выкупить контракт Агаларова максимум за 3 миллиона евро

Руслан Минаев
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«Ахмат» предлагает «Уфе» максимум 3 миллиона евро за нападающего Гамида Агаларова, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, грозненцы готовы включить в контракт процент от следующей продажи форварда.

Ранее факт переговоров с «Ахматом» подтвердил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/22, также он был признан лучшим молодым игроком лиги в прошедшем сезоне. На счету форварда 20 голов и 2 результативные передачи в 33 матчах за уфимскую команду во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ahmat-predlagaet-za-agalarova-maksimum-3-mln-evro/
Гамид Агаларов
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