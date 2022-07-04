«Ахмат» готов выкупить контракт Агаларова максимум за 3 миллиона евро

«Ахмат» предлагает «Уфе» максимум 3 миллиона евро за нападающего Гамида Агаларова, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, грозненцы готовы включить в контракт процент от следующей продажи форварда.

Ранее факт переговоров с «Ахматом» подтвердил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/22, также он был признан лучшим молодым игроком лиги в прошедшем сезоне. На счету форварда 20 голов и 2 результативные передачи в 33 матчах за уфимскую команду во всех турнирах.