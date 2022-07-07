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Сегодня, 15:53

Алаев: «Отношение у ФИФА и УЕФА к российскому футболу положительное»

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Александр Алаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Исполняющий обязанности президента российской премьер-лиги Александр Алаев высказался о ситуации с УЕФА.

«Ситуация с УЕФА тяжелая. Как мне кажется, решения, которые понимают другие Федерации, дают определенную долю оптимизма. Отношение у ФИФА и УЕФА к российскому футболу положительное. Я остаюсь оптимистом», — сказал Алаев.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в CAS в Лозанне.

Затем, в начале мая, УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23.

Александр Алаев
УЕФА
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