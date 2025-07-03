В «Торпедо» заявили, что Гузман вернется в расположение команды на следующей неделе

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с отсутствием нападающего черно-белых Ейсона Гузмана на сборах команды.

«Мы с ним на связи. По определенным бытовым обстоятельствам он отсутствует и должен прилететь уже на следующей неделе. Никакого конфликта нет», — сказал Синяев «СЭ».

В прошедшем сезоне Гузман провел за «Торпедо» 11 игр, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.