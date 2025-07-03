Агент Мухина о будущем игрока: «Разумным будет принять решение по окончании Братского кубка»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Максима Мухина, в разговоре с «СЭ» высказался о будущем футболиста.

«Макс тренируется, готовится к сезону. Тренеру нужно чуть больше времени, чтобы сделать выводы о совместной работе. На сегодняшний день никакого решения с ЦСКА у нас нет. Дедлайн? Думаю, разумным будет принять решение по окончании Братского кубка. На игрока есть определенный спрос. Понятно, что нужно в недельный срок определиться, ведь если речь пойдет о переходе, то Максиму нужно будет успеть познакомиться с новым коллективом и пройти с ним подготовку. Но это только мои мысли. Надеюсь, в течение недели будет определенность», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2024/25 Мухин провел 1 матч за ЦСКА во всех турнирах. Контракт 23-летнего игрока с клубом действует до лета 2026 года.