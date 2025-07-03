Синяев — о будущем Ари в «Торпедо»: «У него есть действующий контракт»

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем спортивного директора черно-белых Ари.

«Он осуществляет работу на должности спортивного директора, владеет несколькими языками, хорошо знает рынок Латинской Америки. Останется ли он в «Торпедо»? У него есть действующий контракт, он работает в клубе», — сказал Синяев «СЭ».

Ари был назначен спортивным директором «Торпедо» 3 декабря 2024 года.

Во время карьеры футболиста бразилец выступал в РПЛ за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».