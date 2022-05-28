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Сегодня, 10:15

Президент «Торпедо» рассказал, почему команда решила играть в Лужниках

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Торпедо» Денис Маслов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выходе команды в РПЛ.

— Эмоции уже отошли, хватит эмоционировать, — сказал Маслов. — Я повторил тренд с сигарой? После меня еще Ибрагимович повторил. Он посмотрел как нужно праздновать, и на следующий день повторил.

— Не будет ли странно, если в Лужниках будет несколько тысяч болельщиков?

— А если будет 10, 20, 30 тысяч? Почему нет? Пандемия была, наши активные болельщики не все ходили. Мы давно не играли в РПЛ, давайте посмотрим и будем делать выводы.

— Был ли какой-то другой вариант со стадионом?

— Нет. Мы хотели играть в Лужниках. Лужники самый большой стадион в стране, и он стоит без футбола. Мы решили возвращать большую игру на большой стадион. Дорого ли это? Не дороже денег. Город не помогал, мы абсолютно частная команда.

«Торпедо» по итогам сезона стало победителем ФНЛ и напрямую вышло в РПЛ. В конце 2021 года началась реконструкция стадиона имени Стрельцова.

ФК Торпедо (Москва)
Денис Маслов
Лужники
6
0
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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