Президент «Торпедо» о возможном переходе Кокорина: «Этого не может быть никогда»
Президент «Торпедо» прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина
Президент «Торпедо» Денис Маслов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию том, что клуб ведет переговоры о переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Этого не может быть никогда. Не надо беспокоить меня по фейковым новостям», — сказал Маслов «СЭ».
В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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ЦСКА – Урал
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