Президент «Торпедо» о возможном переходе Кокорина: «Этого не может быть никогда»

Президент «Торпедо» Денис Маслов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию том, что клуб ведет переговоры о переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Этого не может быть никогда. Не надо беспокоить меня по фейковым новостям», — сказал Маслов «СЭ».

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.