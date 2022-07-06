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Президент «Торпедо» о возможном переходе Кокорина: «Этого не может быть никогда»

Президент «Торпедо» прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Торпедо» Денис Маслов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию том, что клуб ведет переговоры о переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Этого не может быть никогда. Не надо беспокоить меня по фейковым новостям», — сказал Маслов «СЭ».

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Александр Кокорин
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