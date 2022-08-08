В «Торпедо» отреагировали на информацию о возможном переходе в команду Маркова

Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о посещении матча автозаводцев против «Химок» в 4-м туре РПЛ (1:3) нападающим «Арсенала» Евгением Марковым.

«На текущий момент не готов комментировать эту информацию. Я знаю, что некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что «Торпедо» интересуется этим нападающим, но пока никакого подтверждения ни со стороны нашего спортивного отдела, ни со стороны главного тренера не последовало. Так что вполне возможно, что Марков просто наблюдал за игрой «Торпедо» и «Химок», — сказал Ганичев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В прошлом сезоне Марков провел за туляков 30 матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. В текущем сезоне 28-летний форвард на поле не выходил.

Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2023 года.