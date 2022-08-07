Евгений Марков прокомментировал новость о возможном переходе в «Торпедо»

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Марков рассказал, что думает об информации о том, что он может продолжить карьеру в «Торпедо».

Футболист прибыл на матч команды с «Химками». Игра стартовала в 15.00 мск.

— Правда, что вы разорвёте контракт с «Арсеналом» и перейдете в «Торпедо»?

— Без комментариев.

— С какой целью приехали на «Торпедо»?

— Просто посмотреть футбол, — сказал Марков Sport24.