Евгений Марков прокомментировал новость о возможном переходе в «Торпедо»
Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Марков рассказал, что думает об информации о том, что он может продолжить карьеру в «Торпедо».
Футболист прибыл на матч команды с «Химками». Игра стартовала в 15.00 мск.
— Правда, что вы разорвёте контракт с «Арсеналом» и перейдете в «Торпедо»?
— Без комментариев.
— С какой целью приехали на «Торпедо»?
— Просто посмотреть футбол, — сказал Марков Sport24.
В прошедшем чемпионате Евгений Марков провел 28 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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|
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|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
5
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|Динамо
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|1
|2
|0
|8-4
|5
|
7
|Ростов
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|1
|2
|0
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|5
|
8
|Ахмат
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|1
|2
|1
|4-4
|5
|
9
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
10
|Кр. Советов
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|1
|1
|1
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|
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|0
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|2
|
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|0
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|2
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|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
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|Г
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|
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Динамо
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|
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Спартак
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
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|1
|0
|
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Краснодар
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|1
|0
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