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Сегодня, 09:40

В «Торпедо» рассказали, когда команда проведет первый матч в «Лужниках»

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Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, когда московская команда проведет первый матч в «Лужниках».

«Планируется, что команда переедет туда 17 сентября, именно тогда она проведет свой первый домашний матч в «Лужниках». Соперником станет ЦСКА. Всех приглашаем туда. У болельщиков есть отличная возможность побывать в «Лужниках» и увидеть старомосковское дерби. Что касается стоимости, то понятно, что «Лужники» являются самым большим, комфортабельным и вместительным российским стадионом. Это пять звезд, это не может быть дешево. Но эти расходы были заложены в бюджет клуба, поэтому на данный момент ничто не должно препятствовать тому, что «Торпедо» будет играть там», — сказал Ганичев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

На данный момент домашним стадионом «Торпедо» является «Арена Химки».

В пятом туре чемпионата России «Торпедо» сыграет в гостях с «Оренбургом» 14 августа.

Встреча «Торпедо» — ЦСКА пройдет 17 сентября в рамках 10-го тура.

РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Лужники
2
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