В «Тамбове» согласны с решением возобновить сезон
07:42
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков? считает, что возобновление сезона является правильным решением. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня.
— Если вышестоящие органы понимают, что это безопасно, то почему бы и нет? В этой ситуации возобновить сезон — правильное решение, — цитируют «Известия» Худякова. — Что касается нашего клуба, у которого самый маленький бюджет в лиге, для нас это тяжело и накладно. Но решение есть, и мы его принимаем.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1013386/sevastian-terletckii/test-na-uverennost-gotovy-li-kluby-k-vozobnovleniiu-rpl
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Чемпионат и Кубок России вернутся 21 июня: правильное решение?
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