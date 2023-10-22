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Сегодня, 13:29

В «Спартаке» заявили, что клуб выйдет в футболках с доброшрифтом на матч против «Пари НН»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что матч «Спартак» — «Пари НН» начнется с минуты молчания в память о трагедии в Лужниках.

— 20 числа команда в полном составе приехала в Лужники почтить память жертв той страшной трагедии. На следующий день сотрудники офиса «Спартака» приняли участие в Кубке памяти, ежегодном событии, которое проходит в Сокольниках, на полях нашей Академии. Было больше 60 команд. Здорово, что такая традиция живет. Помним, значит, живы. Сегодня еще хотел отметить: футболисты выйдут на поле в необычных футболках. Номера и фамилии выполнены доброшрифтом, который создали дети с диагнозом ДЦП. «Спартак» первым начал проводить такие акции. Мы считаем, что это очень важно. Футболки после матча будут проданы на аукционе, а все средства пойдут на благотворительность, — сказал Зеленов.

20 октября 1982 года в Лужниках вдавке под трибунами погибли 66 человек, которые посетили матч Кубка УЕФА против голландского «Харлема».

ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
4
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
5
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
6
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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