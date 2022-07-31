«Крылья Советов» — «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

31 июля «Крылья Советов» сыграют с «Торпедо» в матче третьего тура РПЛ. Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена», начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Торпедо». Видеотрансляция игры будет доступна на канале «Матч Премьер».

«Крылья Советов» занимают 9-е место с тремя очками в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» — 15-е с 0 баллов.

В минувшем туре самарцы проиграли «Зениту» (0:3), а «Торпедо» уступили «Динамо» (0:4).