«Крылья Советов» — «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
31 июля «Крылья Советов» сыграют с «Торпедо» в матче третьего тура РПЛ. Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена», начало — в 17.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Торпедо». Видеотрансляция игры будет доступна на канале «Матч Премьер».
«Крылья Советов» занимают 9-е место с тремя очками в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» — 15-е с 0 баллов.
В минувшем туре самарцы проиграли «Зениту» (0:3), а «Торпедо» уступили «Динамо» (0:4).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
7
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
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