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5 апреля, 18:50

В «Спартаке» выступили с заявлением об отсутствии Бонгонды в заявке на матч с «Локомотивом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала отсутствие полузащитника Тео Бонгонды в заявке на матч против «Локомотива» в 23-м туре РПЛ.

31 марта футболист в составе сборной ДР Конго принял участие в матче против Ямайки (1:0) за выход на чемпионат мира-2026. После игры Конголезская федерация футбола задержала футболистов для празднования выхода на мундиаль.

— Федерация футбола ДРК велела всем футболистам сборной остаться в Киншасе с 3 по 5 апреля. Это противоречит правилам ФИФА. Будем разбираться с этим вопросом в рамках установленных регламентных и дисциплинарных норм, — говорится в сообщении.

«Спартак» дома сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 5 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;.«Спартак» — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча РПЛ

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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