В «Спартаке» выступили с заявлением об отсутствии Бонгонды в заявке на матч с «Локомотивом»

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала отсутствие полузащитника Тео Бонгонды в заявке на матч против «Локомотива» в 23-м туре РПЛ.

31 марта футболист в составе сборной ДР Конго принял участие в матче против Ямайки (1:0) за выход на чемпионат мира-2026. После игры Конголезская федерация футбола задержала футболистов для празднования выхода на мундиаль.

— Федерация футбола ДРК велела всем футболистам сборной остаться в Киншасе с 3 по 5 апреля. Это противоречит правилам ФИФА. Будем разбираться с этим вопросом в рамках установленных регламентных и дисциплинарных норм, — говорится в сообщении.

«Спартак» дома сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 5 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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