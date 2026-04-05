Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Ожидания от встречи с «Локомотивом»? Самые радужные»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос об ожиданиях от матча против «Локомотива» в 23-м туре РПЛ.

«Ожидания от встречи? Самые радужные», — сказал Некрасов.

«Спартак» дома сыграет с «Локомотивом» 5 апреля. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

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