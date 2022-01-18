В «Спартаке» высказались о напряженной ситуации в ОАЭ, где проходят сборы команды

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу напряженой ситуации в Абу-Даби.

«На нашу работу эта ситуация не влияет, сбор проходит в спокойной и безопасной обстановке. Но, разумеется, мы следим за новостями и находимся в контакте с Посольством РФ», — сказал он.

Сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за нападения в Абу-Даби, из-за которых умерло три человека.

«Спартак» прибыл на сборы в ОАЭ 17 января. Красно-белые будут готовиться к возобновлению сезона в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса «Джебель-Али».