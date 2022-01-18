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Сегодня, 11:17

В «Спартаке» высказались о напряженной ситуации в ОАЭ, где проходят сборы команды

Виктория Кравченко

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу напряженой ситуации в Абу-Даби.

«На нашу работу эта ситуация не влияет, сбор проходит в спокойной и безопасной обстановке. Но, разумеется, мы следим за новостями и находимся в контакте с Посольством РФ», — сказал он.

Сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за нападения в Абу-Даби, из-за которых умерло три человека.

«Спартак» прибыл на сборы в ОАЭ 17 января. Красно-белые будут готовиться к возобновлению сезона в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса «Джебель-Али».

ФК Спартак (Москва)
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 - : -
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Химки – Динамо
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 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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Реми Кабелла

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Динамо

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