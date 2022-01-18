Березуцкий: «Надеюсь, что у Медины получится быстро адаптироваться»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился своим мнением о парагвайском новичке красно-синих Хесусе Медине.
«Новичков у нас давно не было. Хесус выступал в МЛС, у него довольно неплохая левая нога, скорость, — цитирует Березуцкого сайт ЦСКА. — Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. Но основная позиция — правый полузащитник, причем с неплохим ударом, может исполнять стандарты. Ждем от него хорошей игры. Чемпионат России отличается от МЛС, но надеюсь, получится адаптироваться довольно быстро. Я с ним уже поговорил, неплохой парень, у нас других не бывает».
Напомним, парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года.
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|
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|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
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|17-26
|16
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
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|
Краснодар – Локомотив
|- : -
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|
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|28.02
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|
Зенит – Рубин
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ЖК
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Уфа
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|
|
Артем Дзюба
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Сочи
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|
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
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Зенит
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|
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Себастьян Шиманьски
Динамо
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|К
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Спартак
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|1
|2
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