Березуцкий: «Надеюсь, что у Медины получится быстро адаптироваться»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился своим мнением о парагвайском новичке красно-синих Хесусе Медине.

«Новичков у нас давно не было. Хесус выступал в МЛС, у него довольно неплохая левая нога, скорость, — цитирует Березуцкого сайт ЦСКА. — Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. Но основная позиция — правый полузащитник, причем с неплохим ударом, может исполнять стандарты. Ждем от него хорошей игры. Чемпионат России отличается от МЛС, но надеюсь, получится адаптироваться довольно быстро. Я с ним уже поговорил, неплохой парень, у нас других не бывает».