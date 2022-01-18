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Березуцкий: «Надеюсь, что у Медины получится быстро адаптироваться»

Роман Шишов
Корреспондент
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился своим мнением о парагвайском новичке красно-синих Хесусе Медине.
«Новичков у нас давно не было. Хесус выступал в МЛС, у него довольно неплохая левая нога, скорость, — цитирует Березуцкого сайт ЦСКА. — Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. Но основная позиция — правый полузащитник, причем с неплохим ударом, может исполнять стандарты. Ждем от него хорошей игры. Чемпионат России отличается от МЛС, но надеюсь, получится адаптироваться довольно быстро. Я с ним уже поговорил, неплохой парень, у нас других не бывает».
Напомним, парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года.
Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/aleksey-berezutskiy-nadeyus-chto-u-khesusa-mediny-poluchitsya-bystro-adaptirovatsya/
Алексей Березуцкий
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
0
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