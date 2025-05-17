Лучшие судьи РПЛ отстранены от матчей «Акрона»
Судя по статистике назначений арбитров в чемпионате России-2024/25, лучшие российские рефери отстранены от работы на матчах с участием «Акрона» в качестве судей. Кирилл Левников, Сергей Карасев и Павел Кукуян, три ведущих арбитра турнира, ни разу не судили игры тольяттинцев.
Они также не обслуживали в качестве арбитров восемь кубковых встреч «Акрона».
Левников в чемпионате не назначался на игры этой команды даже в роли ВАР и АВАР. У Кукуяна три таких матча, у Карасева — два.
При этом у Левникова по пять игр «Динамо», «Спартака», ЦСКА и «Рубина». Карасев четырежды судил «Краснодар», по три раза — «Зенит», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, «Ростов» и «Факел». У Кукуяна четыре встречи с участием ЦСКА, по три — «Зенита», «Спартака», «Ростова» и «Рубина».
Карасева, а также Артема Чистякова и Сергея Иванова никогда в этом чемпионате не отправляли арбитрами на игры с участием «Химок».
Вот перечень судей, получивших не менее 11 назначений в этом чемпионате, и команд, чьи матчи им не доверяли обслуживать:
Кирилл Левников (20 назначений судьей) — не получал назначений на «Акрон» (неназначение на «Зенит» петербуржцу не учитывается);
Алексей Сухой (17) — не получал назначений на «Пари НН»;
Артем Чистяков (17) — не получал назначений на «Оренбург», «Ростов» и «Химки»;
Сергей Карасев (16) — не получал назначений на «Акрон», «Ахмат» и «Химки»;
Павел Кукуян (15) — не получал назначений на «Акрон» и «Локомотив»;
Виталий Мешков (14) — не получал назначений на «Локомотив», «Оренбург», ЦСКА;
Сергей Иванов (13) — не получал назначений на «Краснодар» и «Химки» (неназначение на «Ростов» ростовчанину не учитывается);
Василий Казарцев (12) — не получал назначений на «Крылья Советов» (неназначение на «Зенит» петербуржцу не учитывается);
Иван Абросимов (11) — не получал назначений на «Динамо» Мх и «Спартак» (неназначение на «Зенит» петербуржцу не учитывается);
Владимир Москалев (11): не получал назначений на «Динамо» Мх и «Крылья Советов» (неназначение на «Факел» воронежцу не учитывается).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5