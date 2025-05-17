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Судейство

17 мая 2025, 14:37

Лучшие судьи РПЛ отстранены от матчей «Акрона»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Судя по статистике назначений арбитров в чемпионате России-2024/25, лучшие российские рефери отстранены от работы на матчах с участием «Акрона» в качестве судей. Кирилл Левников, Сергей Карасев и Павел Кукуян, три ведущих арбитра турнира, ни разу не судили игры тольяттинцев.

Они также не обслуживали в качестве арбитров восемь кубковых встреч «Акрона».

Левников в чемпионате не назначался на игры этой команды даже в роли ВАР и АВАР. У Кукуяна три таких матча, у Карасева — два.

При этом у Левникова по пять игр «Динамо», «Спартака», ЦСКА и «Рубина». Карасев четырежды судил «Краснодар», по три раза — «Зенит», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, «Ростов» и «Факел». У Кукуяна четыре встречи с участием ЦСКА, по три — «Зенита», «Спартака», «Ростова» и «Рубина».

Карасева, а также Артема Чистякова и Сергея Иванова никогда в этом чемпионате не отправляли арбитрами на игры с участием «Химок».

Вот перечень судей, получивших не менее 11 назначений в этом чемпионате, и команд, чьи матчи им не доверяли обслуживать:

Кирилл Левников (20 назначений судьей) — не получал назначений на «Акрон» (неназначение на «Зенит» петербуржцу не учитывается);

Алексей Сухой (17) — не получал назначений на «Пари НН»;

Артем Чистяков (17) — не получал назначений на «Оренбург», «Ростов» и «Химки»;

Сергей Карасев (16) — не получал назначений на «Акрон», «Ахмат» и «Химки»;

Павел Кукуян (15) — не получал назначений на «Акрон» и «Локомотив»;

Виталий Мешков (14) — не получал назначений на «Локомотив», «Оренбург», ЦСКА;

Сергей Иванов (13) — не получал назначений на «Краснодар» и «Химки» (неназначение на «Ростов» ростовчанину не учитывается);

Василий Казарцев (12) — не получал назначений на «Крылья Советов» (неназначение на «Зенит» петербуржцу не учитывается);

Иван Абросимов (11) — не получал назначений на «Динамо» Мх и «Спартак» (неназначение на «Зенит» петербуржцу не учитывается);

Владимир Москалев (11): не получал назначений на «Динамо» Мх и «Крылья Советов» (неназначение на «Факел» воронежцу не учитывается).

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ФК Акрон
Кирилл Левников
Павел Кукуян
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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