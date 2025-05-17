Лучшие судьи РПЛ отстранены от матчей «Акрона»

Судя по статистике назначений арбитров в чемпионате России-2024/25, лучшие российские рефери отстранены от работы на матчах с участием «Акрона» в качестве судей. Кирилл Левников, Сергей Карасев и Павел Кукуян, три ведущих арбитра турнира, ни разу не судили игры тольяттинцев.

Они также не обслуживали в качестве арбитров восемь кубковых встреч «Акрона».

Левников в чемпионате не назначался на игры этой команды даже в роли ВАР и АВАР. У Кукуяна три таких матча, у Карасева — два.

При этом у Левникова по пять игр «Динамо», «Спартака», ЦСКА и «Рубина». Карасев четырежды судил «Краснодар», по три раза — «Зенит», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, «Ростов» и «Факел». У Кукуяна четыре встречи с участием ЦСКА, по три — «Зенита», «Спартака», «Ростова» и «Рубина».

Карасева, а также Артема Чистякова и Сергея Иванова никогда в этом чемпионате не отправляли арбитрами на игры с участием «Химок».

Вот перечень судей, получивших не менее 11 назначений в этом чемпионате, и команд, чьи матчи им не доверяли обслуживать:

Кирилл Левников (20 назначений судьей) — не получал назначений на «Акрон» (неназначение на «Зенит» петербуржцу не учитывается);

Алексей Сухой (17) — не получал назначений на «Пари НН»;

Артем Чистяков (17) — не получал назначений на «Оренбург», «Ростов» и «Химки»;

Сергей Карасев (16) — не получал назначений на «Акрон», «Ахмат» и «Химки»;

Павел Кукуян (15) — не получал назначений на «Акрон» и «Локомотив»;

Виталий Мешков (14) — не получал назначений на «Локомотив», «Оренбург», ЦСКА;

Сергей Иванов (13) — не получал назначений на «Краснодар» и «Химки» (неназначение на «Ростов» ростовчанину не учитывается);

Василий Казарцев (12) — не получал назначений на «Крылья Советов» (неназначение на «Зенит» петербуржцу не учитывается);

Иван Абросимов (11) — не получал назначений на «Динамо» Мх и «Спартак» (неназначение на «Зенит» петербуржцу не учитывается);

Владимир Москалев (11): не получал назначений на «Динамо» Мх и «Крылья Советов» (неназначение на «Факел» воронежцу не учитывается).