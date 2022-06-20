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Сегодня, 18:44

В «Уфу» не поступало официальных предложений от европейских клубов по Агаларову

Иван Шитик
Корреспондент
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В «Уфу» не поступало официальных предложений по Гамиду Агаларову от европейских клубов. Игрок, скорее всего, продолжит карьеру в РПЛ, сообщает Sport24.

Нападающий был признан лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги в сезоне-2021/22.

В прошедшем сезоне 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 мячей в 30 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Агаларова в 6 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-20-v-ufu-ne-postupalo-predlozheniy-ot-yevropeyskikh-klubov-po-agalarovu
Гамид Агаларов
ФК Уфа
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
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ЦСКА – Ростов
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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 23 1 4
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