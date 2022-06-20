В «Уфу» не поступало официальных предложений от европейских клубов по Агаларову

В «Уфу» не поступало официальных предложений по Гамиду Агаларову от европейских клубов. Игрок, скорее всего, продолжит карьеру в РПЛ, сообщает Sport24.

Нападающий был признан лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги в сезоне-2021/22.

В прошедшем сезоне 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 мячей в 30 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Агаларова в 6 миллионов евро.