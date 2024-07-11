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Сегодня, 18:46

В «Спартаке» рассказали об уменьшении утечек о переговорах с футболистами

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клубу удалось уменьшить количество утечек в СМИ о переговорах с игроками.

«В целом, мне кажется, — из позитивного — мы уменьшили количество утечек о переговорах и игроках, которых мы смотрим. В этом нет ничего плохого. 90% фамилий, которые появляются в медиа — предположения, мы по этим фамилиям ни с кем не общались. Это хорошо, потому что чем меньше шума вокруг сделки, тем ее проще закрыть», — цитирует малышева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. В первом туре нового сезона красно-белые на выезде сыграют с «Оренбургом». Матч пройдет 21 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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