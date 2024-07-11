В «Спартаке» рассказали об уменьшении утечек о переговорах с футболистами

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клубу удалось уменьшить количество утечек в СМИ о переговорах с игроками.

«В целом, мне кажется, — из позитивного — мы уменьшили количество утечек о переговорах и игроках, которых мы смотрим. В этом нет ничего плохого. 90% фамилий, которые появляются в медиа — предположения, мы по этим фамилиям ни с кем не общались. Это хорошо, потому что чем меньше шума вокруг сделки, тем ее проще закрыть», — цитирует малышева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. В первом туре нового сезона красно-белые на выезде сыграют с «Оренбургом». Матч пройдет 21 июля.