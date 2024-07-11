Главный тренер «Химок» Артига: «Мы не команда пенсионеров»
Новый главный тренер «Химок» Франк Артига в интервью «СЭ» заявил, что наличие возрастных футболистов не станет проблемой для его команды.
— Почему решили пригласить в команду Артура Юсупова?
— Нет никаких сомнений, что он нам поможет. Этот полузащитник прекрасно владеет проникающей передачей, опасен в последней трети поля. К его отношению к тренировкам нет ни единого вопроса!
— Есть сожаление, что Георгия Джикии в «Химках» не будет?
— Отвечу так. Я принимаю решения клуба по трансферам. Руководству виднее, с кем нам нужно продолжать сотрудничество, с кем надо расстаться. Я доволен составом. Вижу, что клуб реально хочет усилить нашу команду.
— Глушакову — 37, Юсупову — 34, Заболотному — 33. Вас задевает, когда «Химки» сейчас называют командой пенсионеров или даже «сбитых летчиков»?
— Команда пенсионеров? Не согласен! У нас нормальный баланс. Есть опытные футболисты, поигравшие на серьезном уровне. Есть молодежь, которая перенимает у более старших ребят — Глушакова, Заболотного, Юсупова — бесценный опыт. Это нормальная ситуация. Вы бы видели, как работают на тренировках те исполнители, которых упомянули в своем вопросе! Все большие профессионалы.
— Бизнесмен Туфан Садыгов, помогающий «Химкам», недавно сказал, что было бы неплохо, если бы по итогам сезона команда оказалась в первой восьмерке. Реально ли решить эту задачу с таким составом?
— Понимаю амбиции Туфана Садыгова. Готов к этому вызову. Все зависит от нас. Попасть в первую восьмерку? Почему нет? У нас крепкий состав, квалифицированные игроки. Если удастся быстро создать единую команду, то все возможно.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -