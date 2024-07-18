Малышев: «Соболев может остаться в «Спартаке» и приносить пользу команде»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал высказывания полузащитника красно-белых Романа Зобнина о возможном уходе Александра Соболева из московской команды.

— Роман взрослый человек. Он имеет право высказать свою точку зрения. Каждое окно ходят слухи. Это часть футбола. Пока трансферное окно открыто, на футболистов это влияет. Они обсуждают между собой. Надеюсь, что так или иначе будет принято какое-то решение, что он продолжает или не продолжает играть за «Спартак».

— Если не продолжает, то это «Зенит»?

— Не обязательно. Посмотрим. Еще раз: не комментирую не состоявшиеся истории. Вопросов к Соболеву нет никаких.

— Верите, что с таким фоном вокруг Соболева он может остаться в «Спартаке» и приносить пользу?

— Может остаться в «Спартаке» и приносить пользу.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.