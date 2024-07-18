«Спартак» еще не подписал контракт с полузащитником Барко

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о ходе трансфера полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта».

— Барко в Москве. Пока контракт не подписан, — сказал Малышев. — Мы финализируем последние юридические моменты. Когда все состоится, обязательно объявим.

— Пишут, что есть проблемы с переводом денег в Аргентину. Это так?

— Как я сказал, он в Москве. Объявим, когда все будет финализировано.

— Уверены, что он будет игроком «Спартака»?

— Посмотрим, надеюсь.

По информации «СЭ», зарплата футболиста в «Спартаке» составит около 2,5 млн евро. В прошлом сезоне 25-летний Барко забил два гола и отдал семь результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт».

Его контракт с аргентинским клубом действует до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 млн евро.