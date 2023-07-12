Эшуорт о переходе Бонгонда в «Спартак»: «Тео — игрок в расцвете сил, он способен сразу усилить команду»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт прокомментировал переход нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда в московскую команду.

«Тео, как и Хесус Медина, — это игрок в расцвете сил, на пике своей карьеры, который добавит команде конкуренции и способен сразу же ее усилить. Мы внимательно следили за ним около девяти месяцев. Гильермо Абаскаль наблюдал за матчами Тео в составе «Кадиса» живьем.

Изучили его игру в испанской, а до этого в бельгийской лиге. К слову, я даже общался с его детским тренером в академии. В лице Бонгонда мы получаем качественного «левоногого» правого вингера. Верим, что он добавит разнообразия игре «Спартака» в атаке и будет как можно чаще радовать наших болельщиков. Добро пожаловать!» — приводит официальный сайт красно-белых слова Эшуорта.

«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Бонгонда будет выступать за «Спартак» под 77-м номером.