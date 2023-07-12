Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:05

Эшуорт о переходе Бонгонда в «Спартак»: «Тео — игрок в расцвете сил, он способен сразу усилить команду»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тео Бонгонда.
Фото Global Look Press

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт прокомментировал переход нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда в московскую команду.

«Тео, как и Хесус Медина, — это игрок в расцвете сил, на пике своей карьеры, который добавит команде конкуренции и способен сразу же ее усилить. Мы внимательно следили за ним около девяти месяцев. Гильермо Абаскаль наблюдал за матчами Тео в составе «Кадиса» живьем.
Изучили его игру в испанской, а до этого в бельгийской лиге. К слову, я даже общался с его детским тренером в академии. В лице Бонгонда мы получаем качественного «левоногого» правого вингера. Верим, что он добавит разнообразия игре «Спартака» в атаке и будет как можно чаще радовать наших болельщиков. Добро пожаловать!» — приводит официальный сайт красно-белых слова Эшуорта.

«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Бонгонда будет выступать за «Спартак» под 77-м номером.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
РПЛ
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бердыев хочет, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в РПЛ
Футболисты сборных США и Канады подрались после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Черышев считает, что Бонгонда способен составить конкуренцию Промесу: «Интересный и быстрый игрок»
«Спартак» объявил о покупке форварда «Кадиса» Бонгонда
«Балтика» продала полузащитника Борисенко в «КАМАЗ»
«Я настолько замерз, что стоял под горячим душем и плакал». Думбия — о ЦСКА и неудачах в Европе
Малком назвал уровень российского футбола очень высоким
Малком: «Благодаря моему паспорту «Зенит» может взять еще одного бразильца»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Думбия — о морозах в России: «Я настолько замерз, что стоял под горячим душем и плакал»

Черышев считает, что Бонгонда способен составить конкуренцию Промесу: «Интересный и быстрый игрок»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости