В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможном переходе Эраковича в «Зенит»
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что «Зенит» перехватил у красно-белых трансфер защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.
— С каким настроением команда подходит к сезону?
— С хорошим, с боевым. Вы можете посмотреть, мы сегодня выпустили видео на YouTube, как команда играет в квиз. Видно, что сплоченность есть.
— Была информация, что «Зенит» перехватил трансфер защитника «Црвены Звезды» Эраковича. Можете это прокомментировать?
— Мы комментируем трансферы только по факту, когда они состоятся. Здесь могу только сказать, нам нужны сильные футболисты и волевые. А такие, которые меняют свое мнение каждый день, нам не нужны.
— Перед тем, как «Зенит» вмешался в сделку по Эраковичу, был ли звонок руководства «Зенита» кому-то из «Спартака»?
— Давайте здесь хотя бы мы будем сохранять корректность.
В начале июля появилась информация о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе Эраковича. 16 июля издание Mozzartsport сообщило, что между «Зенитом» и «Црвеной Звездой», за которую выступает футболист, есть соглашение, по которому петербургский клуб может в любой момент повторить любое предложение по Эраковичу.
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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