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Сегодня, 19:37

В «Спартаке» рассказали об адаптации новичка Хесуса Медины

Микеле Антонов
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как в команде приняли полузащитника Хесуса Медину.

— Адаптация проходит нормально, небольшое недомогание по части футбола. Но в плане общения с коллективом, с тренерским штабом проблем нет.

— Вы сказали, что трансферная кампания не закончена. Окно будет открыто до начала сентября. Ждать ли новичков в ближайшее время или, может, под закрытие кто-то приехать?

— Здесь я вам сроки не назову. Понятно, что все хотят сработать как можно оперативнее, но это не всегда получается. Сами видите, что все быстро меняется. Работа сложная и нервная, но главное, что она ведется. Уже новички есть и надеемся, что еще будут.

— Не можем не спросить про Рожерио.

— Тот же самый ответ, что и на предыдущий вопрос про новичков.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в сезоне-2022/23 он выиграл FONBET Кубок России вместе с армейцами.

«Спартак» объявил о трансфере Медины 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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