Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:25

Медина пропустит матч с «Нефтчи» из-за небольшого повреждения

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему полузащитник Хесус Медина не примет участие в товарищеском матче против «Нефтчи».

— Медина и Бонгонда примут участие в сегодняшнем матче?

— Тео в заявке, Медина — нет, у него и Соболева небольшое повреждение. Тренерский штаб решил их поберечь. Посмотрим, выпустят ли на замену нашего второго новичка. Но это будут решать тренеры.

— Все футболисты, кроме Соболева и Медины, готовы к сезону?

— Да, все готовы. Не могу сказать, что с Соболевым и Мединой что-то серьезное, матч все-таки товарищеский, лучше здесь не рисковать.

— Перед матчем появилась информация, что «Тоттенхэм» готов отдать Санчеса за определенную сумму. Можете ли по этой теме что-то сказать?

— Буду скучно отвечать на такие вопросы. Мы трансферные слухи не комментируем. Работа ведется, об это говорил и наш генеральный директор. Давайте дождемся официальной информации, пока кампания не закончена.

Ранее «Спартак» огласил стартовый состав на товарищеский матч с «Нефтчи». Игра пройдет 18 июля на «Открытие Банк Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Александр Соболев
Хесус Медина
РПЛ
ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Тео Бонгонда
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Европарламент призвал МОК не допускать российских спортсменов к Олимпиаде-2024
Глава МОК допустил, что решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 могут принять в октябре
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможном переходе Эраковича в «Зенит»
Смородская считает, что «Локомотив» сможет бороться за медали в новом сезоне
Сенников: «Если «Локомотив» будет играть как во второй половине прошлого сезона, то может стать чемпионом»
Футболисты «Спартака» получат бронзовые медали РПЛ после матча с «Нефтчи»
Гаджиев предположил, сможет ли ЦСКА усилить игру без приобретения новых футболистов
Нагорных — о задачах «Локомотива»: «Все соперники укрепились, легко никому не будет. Но у нас отличный коллектив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская считает, что «Локомотив» сможет бороться за медали в новом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости