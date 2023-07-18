Медина пропустит матч с «Нефтчи» из-за небольшого повреждения
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему полузащитник Хесус Медина не примет участие в товарищеском матче против «Нефтчи».
— Медина и Бонгонда примут участие в сегодняшнем матче?
— Тео в заявке, Медина — нет, у него и Соболева небольшое повреждение. Тренерский штаб решил их поберечь. Посмотрим, выпустят ли на замену нашего второго новичка. Но это будут решать тренеры.
— Все футболисты, кроме Соболева и Медины, готовы к сезону?
— Да, все готовы. Не могу сказать, что с Соболевым и Мединой что-то серьезное, матч все-таки товарищеский, лучше здесь не рисковать.
— Перед матчем появилась информация, что «Тоттенхэм» готов отдать Санчеса за определенную сумму. Можете ли по этой теме что-то сказать?
— Буду скучно отвечать на такие вопросы. Мы трансферные слухи не комментируем. Работа ведется, об это говорил и наш генеральный директор. Давайте дождемся официальной информации, пока кампания не закончена.
Ранее «Спартак» огласил стартовый состав на товарищеский матч с «Нефтчи». Игра пройдет 18 июля на «Открытие Банк Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.
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Урал – ЦСКА
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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