Быстров: «Если я пойду работать в клуб из нижней части таблицы РПЛ, мне нужно будет заказывать место на кладбище»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров не видит себя в работе внутри футбольного клуба. По его словам, такому занятию он предпочтет общение на футбольные темы по телефону.

«Вы видите меня где-то в футболе? Экспертом? Максимум могу по телефону поговорить на тему футбола. Пойти работать в клуб? Какие нервы мне нужно иметь! Это каждый день стресс. Если я пойду работать в клуб, который, например, идет внизу таблицы, мне нужно будет заказывать место на кладбище, скорее всего, после того, что сейчас происходит в матчах РПЛ. Спасибо, мне это не надо», — заявил Быстров в беседе с «РБ Спорт».

Будучи игроком Быстров выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». На счету полузащитника — два чемпионских титула России, а также Кубок и Суперкубок страны и Кубок Премьер-Лиги.

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