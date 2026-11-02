Гендиректор «Факела» Кондратов объяснил, почему Ролан Гусев не возглавил команду

Генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему экс-главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев отклонил предложение воронежского клуба.



— Какова была ваша реакция, когда Ролан Гусев сообщил, что не примет предложение? Не пытались все-таки склонить его в сторону «Факела»?



— Я никогда никого не пытаюсь склонить. В «Факеле» должны работать те люди, которые хотят приносить пользу клубу и которые понимают, куда они попадут и в какие условия. Склонять и уговаривать кого-то — это точно не про меня.



Ранее сообщалось, что Ролан Гусев должен стать главным тренером «Факела». Позже в СМИ появилась информация, что, несмотря на предварительные договоренности, экс-главный тренер «Динамо» поменял решение после того, как получил предложение из грозненского «Ахмата».

1 ноября воронежский клуб объявил о назначении Хасанби Биджиева новым главным тренером команды.

«Факел» замыкает таблицу РПЛ, имея в активе 6 очков после 13 туров. «Ахмат» занимает предпоследнее место, набрав на 5 баллов больше.



(Арсений Ерихонов)

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