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«Крылья Советов» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 13 тура РПЛ 2 ноября 2026

«Крылья Советов» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ

Алексей Михайлов

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Зенита» на матч 13-го тура РПЛ.

Игра пройдет в Самара на «Солидарность Самара Арене». Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Кокарев, Печенин, Горшков, Рассказов, Чернов, Божин, Фернандес, Витюгов, Рахманович, Салтыков, Костанца.

Запасные: Фролов, Гальдамес, Ороз, Лепский, Баньяц, Чесноков, Столбов, Макаров, Маликов, Ахметов, Мукаилов, Шитов.

«Зенит»: Москвичев, Дуглас Сантос, Андраде, Нино, Барриос, Луис Энрике, Джон Джон, Мантуан, Карпукас, Соболев, Глушенков.

Запасные: Адамов, Зайцев, Караваев, Алип, Вега, Дивеев, Вендел, Мусаев, Кондаков, Фелипе Аугусто, Педро, Шилов.

После 12 матчей «Крылья Советов» набрали 15 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» имеет в своем активе 27 очков и располагается на второй строчке, уступая московскому «Динамо» один балл.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Зенит» можно в матч-центре «СЭ».

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Крылья Советов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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