«Крылья Советов» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Зенита» на матч 13-го тура РПЛ.

Игра пройдет в Самара на «Солидарность Самара Арене». Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Кокарев, Печенин, Горшков, Рассказов, Чернов, Божин, Фернандес, Витюгов, Рахманович, Салтыков, Костанца.

Запасные: Фролов, Гальдамес, Ороз, Лепский, Баньяц, Чесноков, Столбов, Макаров, Маликов, Ахметов, Мукаилов, Шитов.

«Зенит»: Москвичев, Дуглас Сантос, Андраде, Нино, Барриос, Луис Энрике, Джон Джон, Мантуан, Карпукас, Соболев, Глушенков.

Запасные: Адамов, Зайцев, Караваев, Алип, Вега, Дивеев, Вендел, Мусаев, Кондаков, Фелипе Аугусто, Педро, Шилов.

После 12 матчей «Крылья Советов» набрали 15 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» имеет в своем активе 27 очков и располагается на второй строчке, уступая московскому «Динамо» один балл.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Зенит» можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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