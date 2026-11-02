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Гендиректор «Факела» Кондратов — о назначении Биджиева: «Выбрали того, кто выбирался из похожей ситуации»

Генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов в разговоре с «СЭ» объяснил выбор нового главного тренера.

В СМИ за последние недели называлось много фамилий, претендующих на пост главного тренера «Факела». Почему выбор пал именно на Хасанби Биджиева?

— Я не буду обсуждать фамилии. Мы разговаривали с тремя кандидатами. Выбор пал на того, кто был в похожей ситуации и из нее выбирался.

— Что даст команде новый тренерский штаб? Каких изменений ждете?

— Жду результата. Сейчас ничего другого мы ждать и не можем. Я хотел бы, чтобы «Факел» набирал больше очков — это самая главная задача. Мы очень много их не добрали.

— Не смущает ли вас футбол, который ставит Биджиев? Многие болельщики в Махачкале выражали недовольство его стилем.

— Можно посмотреть не только на «Динамо», но и на курский «Авангард». Биджиев ставит разный футбол. Но сейчас не до красоты — ближайшие 6 туров точно.

В воскресенье «Факел» объявил о достижении принципиальной договоренности с Хасанби Биджиевым. Подписание контракта с новым главным тренером должно состояться в понедельник.

Хасанби Биджиев.«Факел» нашел нового тренера. Хасанби Биджиев будет спасать воронежцев от вылета из РПЛ

Ранее Хасанби Биджиев возглавлял махачкалинское «Динамо». Под его руководством команда заняла 11-е место в сезоне-2024/25, сохранив прописку в РПЛ.

(Арсений Ерихонов)

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Хасанби Биджиев
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Ахмат» объявил об уходе Черчесова с поста главного тренера
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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