Гендиректор «Факела» Кондратов — о назначении Биджиева: «Выбрали того, кто выбирался из похожей ситуации»

Генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов в разговоре с «СЭ» объяснил выбор нового главного тренера.



— В СМИ за последние недели называлось много фамилий, претендующих на пост главного тренера «Факела». Почему выбор пал именно на Хасанби Биджиева?



— Я не буду обсуждать фамилии. Мы разговаривали с тремя кандидатами. Выбор пал на того, кто был в похожей ситуации и из нее выбирался.



— Что даст команде новый тренерский штаб? Каких изменений ждете?



— Жду результата. Сейчас ничего другого мы ждать и не можем. Я хотел бы, чтобы «Факел» набирал больше очков — это самая главная задача. Мы очень много их не добрали.



— Не смущает ли вас футбол, который ставит Биджиев? Многие болельщики в Махачкале выражали недовольство его стилем.



— Можно посмотреть не только на «Динамо», но и на курский «Авангард». Биджиев ставит разный футбол. Но сейчас не до красоты — ближайшие 6 туров точно.



В воскресенье «Факел» объявил о достижении принципиальной договоренности с Хасанби Биджиевым. Подписание контракта с новым главным тренером должно состояться в понедельник.

Ранее Хасанби Биджиев возглавлял махачкалинское «Динамо». Под его руководством команда заняла 11-е место в сезоне-2024/25, сохранив прописку в РПЛ.

(Арсений Ерихонов)

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