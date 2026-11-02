В «Факеле» рассказали о помощниках Биджиева: «Ребко точно останется в штабе, довольны его работой»

Генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов в разговоре с «СЭ» прокомментировал изменения в тренерском штабе.

1 ноября клуб объявил о назначении Хасанби Биджиева новым главным тренером.

— «Факел» объявил, что Биджиев придет со своим штабом. Какова судьба Алексея Ребко, Михаила Смирнова, Сергея Брызгалова и Александра Чихрадзе?

— Биджиев придет только с двумя своими помощниками — Гораном Алексичем и Шихмирзой Баламирзаевым. В штабе точно останется Алексей Ребко. По остальным будет решать уже сам главный тренер — как он решит, так и будет. Возможно, мы оставим это решение до зимы, но, может быть, оно будет принято быстро — пока не знаю.

— Довольны ли вы работой Алексея Васильевича во время исполнения обязанностей главного тренера?

— Его работой я доволен. Я считаю, что из него получится хороший главный тренер. И почему-то мне кажется, что рано или поздно в «Факеле» мы его тоже еще увидим. Во всяком случае, мне бы этого хотелось. Он продолжит у нас работать, развиваться, и мы поможем ему с лицензией PRO.

Алексей Ребко исполнял обязанности главного тренера «Факела» после отставки Олега Василенко. Под его руководством воронежский клуб одержал 3 победы и потерпел 2 поражения.



(Арсений Ерихонов)

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