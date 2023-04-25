В «Спартаке» отреагировали на новость о том, что полиция начала проверку после травмы игрока «Краснодара» Кади

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что полиция Москвы начала проверку по факту травмы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса в матче с красно-белыми (3:4) в 24-м туре РПЛ.

— Узнали об этом из новостей. Насколько мы понимаем, информирование полиции со стороны врачей это стандартная процедура при поступлении пациента с такого рода повреждениями. В клуб никто из полиции не обращался, — сказал Зеленов.

На 47-й минуте встречи Боржес столкнулся с защитником «Спартака» Георгием Джикией, после чего не смог продолжить игру.

В текущем сезоне бразилец провел 7 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.