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Долгов о будущем в «Химках»: «Загадывать пока ничего не буду»

Долгов рассказал о планах на будущее в «Химках»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Александр Долгов рассказал о планах на будущее в подмосковном клубе.

«Мое будущее в «Химках»? Для начала нужно закончить этот сезон, решить задачи, а уже летом смотреть, что и как будет. Загадывать пока ничего не буду», — приводит слова Долгова «РБ Спорт».

24-летний Александр Долгов — воспитанник «Локомотива». Летом 2019 года футболист перешел в «Ростов», сезон-2020/2021 провел в «Химках» на правах аренды. Позже подмосковный клуб подписал с нападающим полноценный контракт, рассчитанный до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Долгова в 600 тысяч евро.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Подмосковная команда одержала четыре победы, пять раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений в 24 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-dolgov-o-budushhem-v-himkah-snachala-nuzhno-zakonchit-sezon-zagady-vat-poka-nichego-ne-budu/
Александр Долгов
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РПЛ
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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