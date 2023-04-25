Долгов о будущем в «Химках»: «Загадывать пока ничего не буду»

Долгов рассказал о планах на будущее в «Химках»

Нападающий «Химок» Александр Долгов рассказал о планах на будущее в подмосковном клубе.

«Мое будущее в «Химках»? Для начала нужно закончить этот сезон, решить задачи, а уже летом смотреть, что и как будет. Загадывать пока ничего не буду», — приводит слова Долгова «РБ Спорт».

24-летний Александр Долгов — воспитанник «Локомотива». Летом 2019 года футболист перешел в «Ростов», сезон-2020/2021 провел в «Химках» на правах аренды. Позже подмосковный клуб подписал с нападающим полноценный контракт, рассчитанный до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Долгова в 600 тысяч евро.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Подмосковная команда одержала четыре победы, пять раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений в 24 матчах.