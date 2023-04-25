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Сегодня, 17:19

Корнюхин прокомментировал информацию об отстранении трех игроков «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Торпедо» Евгений Корнюхин прокомментировал информацию об отстранении трех игроков «Торпедо» — защитников Ильи Кутепова и Юрия Журавлева, а также полузащитника Равиля Нетфуллина — от тренировок.

««Торпедо» уже мало что поможет. В том числе и такой ход. Выгнал с тренировки? Может, остался недоволен действиями этих футболистов. У тренера были какие-то причины для отстранения этих трех футболистов от игры. Хотелось бы услышать от него какое-то объяснение. Я уже думаю, что ничего не может встряхнуть «Торпедо». Но каждый футболист должен понимать, что его дальнейшая судьба зависит от того, как он себя проявит на поле в оставшихся матчах. Надо выходить играть не только за «Торпедо», но и за себя и для себя. Все в руках футболистов. Все в руках тренера. Он должен под свою идею объединить команду. Приведу простой пример. «Химки» и «Торпедо» выступали одинаково. Пришел Талалаев в «Химки». И что мы видим? Две игры — четыре очка. Я понимаю, если тренер сделал замечание по поводу неопрятного вида. Но выгонять за улыбки... Наверное, сегодня тренер встал не с той ноги», — приводит слова Корнюхина «РБ Спорт».

После 24 туров «Торпедо» занимает 16-е место в РПЛ с 13 очками.

Клотет стал четвертым тренером столичной команды в нынешнем сезоне. Испанский специалист возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. Под его руководством «автозаводцы» провели 4 матча, один выиграли и три проиграли. Контракт Клотета с «Торпедо» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kornyuhin-otstranenie-treh-igrokov-torpedo-navernoe-klotet-vstal-ne-s-toj-nogi/
Илья Ковальчук
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Жозеп Клотет
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1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
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 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Урал
 - : -
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Спартак – Ростов
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Сочи – Торпедо
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