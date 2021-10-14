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В «Спартаке» отреагировали на информацию о бюджете команды на сезон

18:57
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о бюджете клуба на сезон.

«Очередное звено в цепочке фейков, которые публикуются на протяжении всего года. Сочетание крупиц правды с нагромождением вымысла. Как всегда происходит в таких случаях, вброс совпал по времени с периодом, когда команда начала показывать хорошие спортивные результаты, а информационное пространство вокруг клуба успокоилось».

В сети появились выдержки из отчета по бюджету «Спартака» за 2020-2021 годы. Их опубликовал Telegram-канал Black Mirror.

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Данил Алешин все материалы автора

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