В «Спартаке» отреагировали на информацию о бюджете команды на сезон

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о бюджете клуба на сезон.

«Очередное звено в цепочке фейков, которые публикуются на протяжении всего года. Сочетание крупиц правды с нагромождением вымысла. Как всегда происходит в таких случаях, вброс совпал по времени с периодом, когда команда начала показывать хорошие спортивные результаты, а информационное пространство вокруг клуба успокоилось».

В сети появились выдержки из отчета по бюджету «Спартака» за 2020-2021 годы. Их опубликовал Telegram-канал Black Mirror.