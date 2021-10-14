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Мамаев перенес успешную операцию

18:58
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Полузащитника Павла Мамаева прооперировали в Финляндии. У хавбека «Ростова» была травма ахилла, которую он получил в августе этого года, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Операция прошла успешно, и через несколько дней Мамаев вернется в Россию.

В нынешнем сезоне 33-летний Мамаев сыграл в шести матчах и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://t.me/offsider/2735

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Иван Шитик все материалы автора

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