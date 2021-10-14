Жирков рассказал, как Абрамович не отпустил его в «Спартак»

Экс-футболист «Зенита», ЦСКА, «Челси» и сборной России Юрий Жирков признался, что мог перейти в «Спартак».

«У меня был разговор с Романом Аркадьевичем (Абрамовичем. — Прим. «СЭ»). Я даже помню, что подошел к нему и сказал: «Отпустите меня в «Спартак», — рассказал Жирков в интервью программе «Сычев подкаст». — Но они как-то... Мы встречались с Карпиным на Тверской и разговаривали по этому поводу. И потом я уже приезжал и говорил, чтобы меня отпустили. Но не отпустили.

Реакция болельщиков ЦСКА? Ну, Широков же переходил. Именно из-за бытовых проблем в Англии хотелось вернуться в Россию. В конечном итоге отпустили только в «Анжи». Не знаю, были это деньги или какие-то свои договоренности у них. И я оказался в «Анжи».

38-летний Жирков на данный момент является свободным агентом.