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Жирков рассказал, как Абрамович не отпустил его в «Спартак»

18:46
Юрий Жирков в ЦСКА. Фото Александр Вильф
Юрий Жирков в ЦСКА. Фото Александр Вильф
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Экс-футболист «Зенита», ЦСКА, «Челси» и сборной России Юрий Жирков признался, что мог перейти в «Спартак».

«У меня был разговор с Романом Аркадьевичем (Абрамовичем. — Прим. «СЭ»). Я даже помню, что подошел к нему и сказал: «Отпустите меня в «Спартак», — рассказал Жирков в интервью программе «Сычев подкаст». —  Но они как-то... Мы встречались с Карпиным на Тверской и разговаривали по этому поводу. И потом я уже приезжал и говорил, чтобы меня отпустили. Но не отпустили.

Реакция болельщиков ЦСКА? Ну, Широков же переходил. Именно из-за бытовых проблем в Англии хотелось вернуться в Россию. В конечном итоге отпустили только в «Анжи». Не знаю, были это деньги или какие-то свои договоренности у них. И я оказался в «Анжи».

38-летний Жирков на данный момент является свободным агентом.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=i66dLWobnLk

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Евгений Петров все материалы автора

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