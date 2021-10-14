В Сеть слили информацию о бюджете «Спартака» на этот сезон
18:45
В сети появились выдержки из отчета по бюджету «Спартака» за 2020-2021 годы. Данные с заседания совета директоров ФК «Спартак» в сентябре этого года появились в Telegram-канале Black Mirror.
К примеру, по данным источника, защитник Максимилиано Кофрие обошелся «Спартаку» в 3,8 миллиона евро, также в бюджет на этот сезон заложен «трансфер вратаря за 50 миллионов рублей»
Судя по информации, на зимнюю трансферную кампанию московского клуба в бюджете заложено 7,421 миллиона евро. Также в планах продажа футболистов на 12,75 миллиона.
Домашний стадион «Спартака» «Открытие Арена» находится в залоге у ВТБ: сумма кредита — 90 миллиардов рублей, срок оплаты — до 2030 года.
Читайте также
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю