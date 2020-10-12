РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Спартаке» отказались комментировать состояние Джикии

16:24
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отказался давать комментарий о состоянии защитника Георгия Джикии. Ранее футболист не смог сыграть за сборную России в октябрьских матчах из-за сомнительных тестов на коронавирус.

— По Джикии не комментируем, все в порядке. Он проходит тесты, — сказал Фетисов. (Севастиан Терлецкий)

В нынешнем сезоне Джикия провел 10 полных матчей в чемпионате России и один раз вышел в игре Кубка страны.

Опрос

проголосовало: 9977
Все опросы
Российский футбол и коронавирус: каким может быть выход?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир