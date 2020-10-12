В «Спартаке» отказались комментировать состояние Джикии
16:24
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отказался давать комментарий о состоянии защитника Георгия Джикии. Ранее футболист не смог сыграть за сборную России в октябрьских матчах из-за сомнительных тестов на коронавирус.
— По Джикии не комментируем, все в порядке. Он проходит тесты, — сказал Фетисов. (Севастиан Терлецкий)
В нынешнем сезоне Джикия провел 10 полных матчей в чемпионате России и один раз вышел в игре Кубка страны.
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