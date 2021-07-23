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В «Спартаке» опровергли информацию об интересе к бразильскому защитнику Гугу

12:07
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Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал информацию о том, что «Спартак» интересуется бразильским защитником «Атлетико Минейро» Гугой.

«Сейчас много разных фамилий называется каждый день, но все они не имеют отношения к реальности», — сказал Кулемин «СЭ».

Ранее издание Rapidonoar сообщало, что «Спартак» предложил 4,9 миллионов евро за бразильского защитника Гугу.

Напомним, в прошлом году уже сообщалось об интересе «Спартака» к Гугу. В августе московский клуб якобы предложил за бразильца 4,5 миллиона евро. В этом году Гугу провел 18 матчей и забил один мяч.

24 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» в первом туре нового сезона Тинькофф чемпионата России.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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