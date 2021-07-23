Дриусси написал письмо перед уходом из «Зенита» и попросил прощения у Семака

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси написал прощальное письмо перед уходом из питерского клуба.

25-летний аргентинец покинет российский клуб в летнее трансферное окно и продолжит карьеру в МЛС.

«Прошлым летом я уже мог уйти в «Интер Майами». Для моей семьи вариант с переездом в США стал бы хорошей возможностью попробовать что-то новое, — написал Дриусси в блоге на Sports.ru. — Но я ни на кого не держу зла из-за того, что остался в «Зените». После этого я сразу получил травму и был очень раздавлен эмоционально. Спасибо семье, которая вытащила меня из этого состояния. Теперь у меня все хорошо. Футболисты всегда должны быть готовы к тому, что в жизни все может измениться очень быстро. Я всегда был счастлив в России, а «Зенит» навсегда останется в моем сердце».

Также Дриусси попросил прощения у главного тренера «Зенита» Сергея Семака за резкие высказывания.

«В 2018 году меня перевели из центра нападения на левый фланг. Я провел несколько неплохих игр на этой позиции. Но мне, как форварду, всегда хотелось забивать голы, чего не получалось делать. И я не справился с этой мыслью, после чего резко высказался об этом решении. Сейчас я хотел бы публично попросить прощения у Сергея Семака за свои слова», — добавил футболист.

Дриусси выступал за «Зенит» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 22 матча за «Зенит», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи.