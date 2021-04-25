«Динамо» готово расстаться с Игбуном. Агент ищет футболисту новую команду
23:10
По данным «СЭ», «Динамо» летом с высокой долей вероятности покинет Сильвестр Игбун. 30-летний нигериец понимает, что не выдерживает конкуренцию в команде Сандро Шварца, хочет больше играть, так что его агент занят поиском нового клуба.
В нынешнем сезоне Игбун провел за бело-голубых 20 матчей и забил 1 гол.
(Константин Алексеев)
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