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«Динамо» готово расстаться с Игбуном. Агент ищет футболисту новую команду

23:10
Сильвестр Игбун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сильвестр Игбун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», «Динамо» летом с высокой долей вероятности покинет Сильвестр Игбун. 30-летний нигериец понимает, что не выдерживает конкуренцию в команде Сандро Шварца, хочет больше играть, так что его агент занят поиском нового клуба.

В нынешнем сезоне Игбун провел за бело-голубых 20 матчей и забил 1 гол.

(Константин Алексеев)

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